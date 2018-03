Fietswegel Alexander Farnèselaan afgesloten 28 maart 2018

02u52 0

Het fietspad dat de twee delen van de Alexander Farnèselaan verbindt, is sinds vrijdag afgesloten. De fietsverbinding wordt buiten gebruik gesteld voor de werken aan de verkaveling 'Farnèselaan'. Voor de voetgangers en fietsers is er alternatieve route langs de Keizer Karelstraat. Afhankelijk van de duur van de werken zal de fietsverbinding vermoedelijk terug in gebruik kunnen worden genomen begin 2020. (PKM)