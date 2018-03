Fietsverhuur in Fort Liefkenshoek 21 maart 2018

02u39 0

Op de gemeenteraad van volgende week dinsdag wordt door het college voorgesteld een retributiereglement goed te keuren voor fietsverhuur in Fort Liefkenshoek. In de toelichting staat dat de fietsverhuur dient voor de bezoekers van het fort die de regio willen verkennen. Volgens onafhankelijk raadslid Bruno Stevenheydens kan men beter een andere locatie kiezen. "Fietsen in de haven is geen lolletje. Om in de polders te geraken dient men eerst 11 kilometer (of 22 km heen en terug) havengebied te doorkruisen", reageert hij. Stevenheydens schuift het dorp Doel naar voor als alternatief. (PKM)