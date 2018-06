Fietstocht langs broedplaatsen uilen 02 juni 2018

02u54 0

In het gezelschap van de Uilenwerkgroep Waasland en een erkend vogelringer wordt zaterdag 2 juni van 15 tot 18 uur langs landelijke wegen gefietst en gekeken waar steen- en kerkuil broeden. Deelnemers krijgen informatie over deze uilen, hun biotoop en het vogelringwerk. Afspraak met een degelijke fiets en fluovestje op de parking van Hof ter Saksen ter hoogte van Zandstraat. Meer informatie is te krijgen bij Willy Michielssen via het nummer 03 775 55 88. (PKM)