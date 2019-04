Fietsstraten in dorpscentrum krijgen okergele kleur Kristof Pieters

11 april 2019

15u31 0 Beveren De Sint-Elisabethstraat en de Dambrugstraat in Melsele hebben donderdag een wel erg opvallende okergele kleur gekregen. Dit is om aan te tonen dat fietsers er ‘baas’ zijn.

Beide straten zijn al een tijdlang zogenaamde fietsstraten. Auto’s mogen er niet sneller dan 30 km/u rijden en moeten ten allen tijden voorrang geven aan fietser. Ook fietsers inhalen is verboden. Om dit duidelijker te maken liet het gemeentebestuur de twee straten in een okergele kleur verven. Dit gebeurde in de Sint-Elisabethstraat over de volledige lengte van de straat, tussen de Grote Baan en het Kerkplein. In de Dambrugstraat werd tussen de Kalishoekstraat en de Alfons van Puymbroecklaan eveneens een brede okergele strook verf aangebracht in het midden van de rijbaan. Een gespecialiseerde firma uit Eke had de klus normaal afgelopen maandag en dinsdag al moeten uitvoeren, maar door weersomstandigheden moesten de werken enkele dagen uitgesteld worden. Donderdagochtend was het weer gelukkig ideaal en kon de aannemer met de werken starten die ongeveer anderhalve dag in beslag nemen. Ook vrijdag zal de Sint-Elisabethstraat nog een deel van de dag afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. De Dambrugstraat is sinds donderdagnamiddag terug open voor alle verkeer.

De gemeente koos ervoor om de werken in de paasvakantie te laten uitvoeren omdat beide straten -niet toevallig- in een drukke schoolomgeving liggen. Om beide straten te voorzien van de opvallende okergele strook was ongeveer 1600 kilogram duurzame acrylaatverf nodig.