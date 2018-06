Fietssnelweg langs spoorlijn tegen september VIER SPOORWEGOVERGANGEN VERVANGEN DOOR BRUG EN TUNNELS KRISTOF PIETERS

15 juni 2018

03u04 0 Beveren Tegen september zal de fietssnelweg langs de spoorlijn tussen het station van Beveren en dat van Melsele klaar zijn. Infrabel begint tegelijk met de gefaseerde sluiting van alle spoorwegovergangen. Die van de Gentstraat gaat nog dit jaar dicht.

Binnenkort zal men langs één recht traject kunnen fietsen vanaf Sint-Niklaas tot Antwerpen. De gemeente Beveren is begonnen met het wegwerken van de laatste missing link tussen het station van Beveren en de grens met Zwijndrecht. Die buurgemeente is intussen ook ver gevorderd om ook op haar grondgebied de fietssnelweg door te trekken tot Antwerpen.





"Als de werken geen vertraging oplopen, zullen de eerste fietsers al na het bouwverlof van deze route gebruik kunnen maken", zegt schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V). "We weten al langer dat de fiets één van de vervoersmiddelen van de toekomst is, ook voor langere afstanden. Met de werken aan de Oosterweelverbinding zullen steeds meer mensen kiezen voor bijvoorbeeld de elektrische fiets of een speedbike."





1.135.000 euro

Het nieuw stuk fietssnelweg zal drie meter breed zijn en krijgt een dimbare ledverlichting. Dit wil zeggen dat de openbare verlichting standaard op 20 procent zal branden en pas 100 procent als er een fietser of wandelaar passeert. In totaal kost dit stuk van de fietssnelweg 1.135.000 euro.





Infrabel gaat tegelijk heel wat infrastructuurmaatregelen nemen. Zij wil op termijn alle gelijkgrondse spoorwegovergangen te sluiten. "Dit is ook positief voor de gebruikers van de fietssnelweg", zegt woordvoerster Charlotte Verbeke. "Hoe minder conflictpunten op de route en kruisende wegen, hoe veiliger de fietssnelweg wordt. Ook lopen de wachttijden aan de spooroverwegen steeds langer op. De spoorlijn tussen Gent en Antwerpen is één van de drukste van het land. Dagelijks passeren hier maar liefst 240 treinen."





Eerste sluiting in Gentstraat

Op korte termijn zal de overweg in de Gentstraat als eerste dichtgaan en dat is al dit najaar. "Zodra de fietssnelweg klaar is, gaan we deze overweg herinrichten zodat enkel fietsers en wandelaars nog kunnen oversteken", legt Verbeke uit. "Een tijdelijke ingreep want we plannen hier op termijn een fietstunnel. De overweg in de Appelstraat zal vernieuwd en verbreed worden, omdat die tijdelijk meer verkeer zal moeten verwerken."





Tussen 2020 en 2021 wordt een nieuwe parallelweg aangelegd tussen de overwegen van de Appelstraat en Beekmolenstraat. Dan zal ook de overweg van de Beekmolenstraat enkel nog toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers.





In een laatste fase wordt er een nieuwe brug aangelegd voor alle verkeer tussen de Appelstraat en Beekmolenstraat. Op dat moment zal ook de overweg in de Appelstraat en die van de Paauwstraat definitief worden afgesloten. In de Pauwstraat en Beekmolenstraat komt een fietstunnel in de plaats.