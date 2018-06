Fietser loopt beenbreuk op bij aanrijding 09 juni 2018

Op de Grote Markt in Beveren werd gisterenmiddag omstreeks 14.30 uur een fietser aangereden toen hij het zebrapad ter hoogte van de Vrasenestraat al fietsend overstak. De man kwam ten val en brak hierbij een been. Hij werd naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht.





De politie kwam ter plaatse om het verkeer te regelen. Door het ongeval was de rijbaan in de richting van Sint-Niklaas een tijdje versperd. Het verkeer moest daarom beurtelings over één rijstrook passeren.





Het ongeval veroorzaakte in beide richtingen dan ook heel wat file op de N70. (PKM)