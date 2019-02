Fietser lichtgewond bij aanrijding in Laarstraat Kristof Pieters

25 februari 2019

Aan het kruispunt van de Klein Laarstraat met de Laarstraat in Vrasene is zondagochtend een auto met een fietser in aanrijding gekomen. De fietser kwam ten val en raakte hierbij lichtgewond.