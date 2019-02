Fietser gewond na val in Ruiterstraat Kristof Pieters

21 februari 2019

Een fietser is woensdagavond rond 17 uur ten val gekomen in de Ruiterstraat in Verrebroek. De fietser werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.