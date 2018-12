Fietser aangereden op pas heraangelegd kruispunt Kristof Pieters

14 december 2018

09u36 0

Op het kruispunt van Zillebeek met de Elzestraat in Beveren kwam donderdagavond om 17.24 uur een wagen in aanrijding met een fietser. De fietser raakte lichtgewond. Het kruispunt werd nog maar pas volledig heraangelegd. Sinds kort ligt er een dubbelrichtingsfietspad. Er werden extra signalisatieborden geplaatst in de Elzestraat om chauffeurs hiervoor te waarschuwen.