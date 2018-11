Fietser aangereden door lichte vrachtauto Kristof Pieters

30 november 2018

11u41 0

Donderdagochtend zijn een fietser en een lichte vrachtauto met elkaar in aanrijding gekomen in de Kortbroekstraat in Vrasene. De fietser raakte lichtgewond. Het ongeval gebeurde rond 8 uur.