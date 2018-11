Fietser aangereden door afslaande vrachtwagen Kristof Pieters

09 november 2018

Op het kruispunt van de Steenlandstraat met de Fort de Perelweg in Kallo is een fietser lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval. De fietser en een vrachtwagen kwamen met elkaar in botsing, toen de vrachtwagen rechts afsloeg. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Kallosluis.