Fietsen van Carcassonne tot onder de kerktoren 08 mei 2018

02u52 0

Op de hometrainer een ritje maken rond de kerktoren of liever een kleine col beklimmen in Frankrijk? Het is mogelijk via 'fietslabyrint', een systeem waarmee mensen interactieve fietstochten maken. Het beeldscherm waarop de fietsroutes worden getoond, is aangesloten op een hometrainer of andere bewegingstrainer. De beelden zijn levensecht en op kruispunten kan de fietser vaak zelf kiezen welke kant hij op wil. Het OCMW kocht het systeem aan en de bewoners van De Stroom mochten het gisteren in primeur uittesten. "Eén van onze bewoners heeft zonet in Sint-Niklaas gefietst en nu is bewoonster Sabine op virtuele fietstocht in Carcassonne, een plaats waar ze nog op vakantie is geweest en waaraan ze mooie herinneringen koestert", legt dagelijks verantwoordelijke Silke Jacobs uit. Het fietslabyrint zal in een beurtrol rondtrekken langs alle instellingen van het OCMW. Het gaat om de instellingen De Bron, De Stroom, de woonzorgcentra en de assistentiewoningen. "Het is geknipt voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen gaan fietsen", vindt voorzitter Dirk Van Esbroeck (CD&V). "Het personeel had met VéloRockt een festival opgezet om een duofiets te financieren. Vanuit het OCMW wilden we aanvankelijk een tweede fiets kopen, maar de keuze viel uiteindelijk op dit fietslabyrint omdat hiermee een heel andere doelgroep ook kan genieten van uren fietsplezier." (PKM)