Fietsen gestolen uit garages

De politie vraagt op te letten voor een dievenbende die het gemunt heeft op fietsen. De voorbije dagen werden al heel wat feiten vastgesteld. Aan de Mosselbank in Vrasene werden twee fietsen gestolen uit een niet-slotvast tuinhuis en een berging. Er werd ook ingebroken in nog een andere garage aan de Mosselbank maar hier werd niets gestolen. In een garage in de Hagedoornstraat in Beveren werd een fiets gestolen. En ook in de Halfdreef werd een fiets gestolen uit een losstaande garage. Tot slot was er nog een inbraak in een tuinhuis in de Seringenstraat. Ook hier werd een fiets gestolen. (PKM)