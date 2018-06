Fietscommissie krijgt vervolg na zomer 18 juni 2018

Er komt een vervolg van de gemeenteraadscommissie op de fiets. Eind maart werd op initiatief van gemeenteraadslid Geert Noppe (Groen-sp.a) een commissie verkeersveiligheid op de fiets georganiseerd. In plaats van in de raadzaal te discussiëren over knelpunten, werden de problemen in de praktijk ervaren op een tweewieler. "Het was een zeer geslaagd initiatief, maar de opkomst was bedroevend laag", stelde gemeenteraadslid Noppe. Door tijdgebrek werden enkel de knelpunten in Beveren en Melsele bezocht. Om die reden komt er na de zomer een vervolg op die eerste commissie. Binnenkort bezoeken de gemeenteraadsleden gevaarlijke punten in Vrasene, Kieldrecht, Verrebroek, Haasdonk en Kallo. "Er dus mogelijkheid tot herkansing voor de afwezigen", probeert Noppe zijn collega's te motiveren. (PKM)





