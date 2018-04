Fietsbus telt gemiddeld 160 tot 240 passagiers per dag 12 april 2018

De Fietsbus heeft zijn start niet gemist. Sinds 3 april kan elke havenwerknemer gratis de fietsbus door de Tijsmans- en de Liefkenshoektunnel nemen. Van daaruit kunnen ze hun traject al fietsend verder zetten richting woning of bedrijf. Waar er tijdens de proefperiode gemiddeld 100 tot 150 passagiers per dag meereden, zijn dat er nu al ruim 160 tot 240. Jan Buytaert, consulent mobiliteit bij het Havenbedrijf, is dan ook erg tevreden. "We merkten al lang dat er nood was aan een oplossing voor mensen die met de fiets de Schelde over willen. Wie van Ekeren, Stabroek, Hoevenen en dergelijke naar de Waaslandhaven wil fietsen, moet daar al gauw 35 kilometer voor omrijden naar een veer of fietstunnel. Hetzelfde als je vanuit Beveren naar Rechteroever moet. Terwijl dat via de Tijsmans- of Liefkenshoektunnel op een steenworp ligt. Die afstand maakt een verschil tussen wel of niet met de fiets gaan en die afstand nemen we nu weg", aldus Buytaert.





Wachttijden

Er wordt wel nog altijd verder gesleuteld aan de formule. "We hebben bijvoorbeeld de dienstregeling aangepast na opmerkingen van gebruikers. Bij aanvang hadden de chauffeurs de opdracht om op het kwartier te vertrekken aan de halte. Het resultaat was dat het langer duurde om een ronde te doen en de wachttijden langer werden. Ook als je op een bus zit, die aan een halte blijft staan, is dat frustrerend. Vandaar dat we nu doorgegeven hebben dat de chauffeurs continu mogen rijden tussen de haltes. Aan de halte van de Noorderlaan kunnen ze zich opnieuw in regel zetten met de dienstregeling", besluit Jan Buytaert. (PKM)