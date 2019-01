Fiets en bromfietser ten val na aanrijding Kristof Pieters

24 januari 2019

13u53 0

Op de Haasdonkbaan in Beveren is donderdagochtend een fietser in aanrijding gekomen met een bromfietser. Beiden kwamen hierbij ten val en raakten lichtgewond. Ze werden meegenomen naar het ziekenhuis voor verzorging.