Festival 'Thrill Your Darlings' bij Kunstlabaarg 27 april 2018

Het festival 'Kill Your Darlings', de hoogmis van de muzikale covers, wordt na begraven maar de vzw Kunstlabaarg heeft de opvolger al klaar. Op 30 april wordt 'Thrill Your Darlings' boven de doopvont gehouden. Op het podium staan Brooklyn met een combinatie van synthwave en indierock, Omar Dahl brengt Arab House en Bodem Soundsystem is een DJ-project met zangeres. Het festival start om 20 uur. Kaarten kosten aan de kassa 8 euro en 5 euro voor wie jonger is dan 25. Afspraak in de concertzaal van Kunstlabaarg in de Hennenneststraat in Melsele. (PKM)