Felle wind blaast zeil van beschadigd dak opnieuw weg Kristof Pieters

25 maart 2019

15u08 3 Beveren De brandweer moest in de Molenstraat in Kieldrecht voor de tweede maal tussenkomen bij een woning waarvan het dak beschadigd was geraakt bij de storm van twee weken geleden. Door de felle wind maandagochtend dreigde een groot zeil op het dak van de woning weg te vliegen.

Bij de storm van twee weken geleden was het dak al flink beschadigd geraakt. De brandweer had het toen voorlopig afgedekt met een groot zeil. Een dakwerker had de bewoners beloofd om zo snel als mogelijk langs te komen om de schade te herstellen. Door de drukte had de man zijn belofte echter nog niet kunnen nakomen. Omdat het tijdelijk aangebrachte zeil door de hevige wind maandagochtend deels losgekomen was en nog verder los dreigde te komen werd de brandweer opgeroepen om het zeil terug vast te maken. Met gewicht van zandzakken werd alles extra vast gemaakt. De dakwerker werd opnieuw gecontacteerd met de vraag om prioriteit te geven aan het beschadigde dak.