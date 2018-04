Feest in Doel: 3 van de 18 inwoners op zelfde dag jarig 13 april 2018

Feest in het Scheldedorp Doel gisteren, want want maar liefst 3 van de 18 inwoners vierden hun verjaardag. Emilienne Driessen is met haar 85 lentes de oudste inwoner van Doel. Sabine Gillis (52) mocht gisteren eveneens kaarsjes uitblazen. De derde jarige was Liese Stuer (34), pas mama geworden van de jongste Doelenaar Rover. "Het is wel uitzonderlijk dat in een dorp met slechts 18 inwoners 3 vrouwen op exact dezelfde dag jarig zijn", lacht Sabine. De drie vrouwen kwamen gisteren bij Emilienne samen om verjaardagswensen uit te wisselen. "Normaal had ik een groot feest gepland op het totempleintje voor mijn deur, maar jammer genoeg waren de weergoden ons niet zo goed gestemd", vervolgt Sabine. "We hebben het feestje dan maar binnen verder gezet", zegt ze.





Liese woont nog maar een paar maand in Doel, maar voelt zich er al goed thuis. "Ik ben van Beveren afkomstig en dus kende ik Doel al een beetje. De inwoners hebben me meteen in de armen gesloten. Het is een kleine, maar wel bijzonder hechte gemeenschap." Dat beamen Emilienne en Sabine volmondig. "Vroeger was er veel overlast met vandalen, maar dat is fel verbeterd sinds alle huizen hermetisch afgesloten zijn", vindt Sabine.





Eén verjaardagswens delen ze alvast alle drie: "Dat we hopelijk nog vele jaren samen in Doel onze verjaardag kunnen vieren."





(PKM)