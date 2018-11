Farm Café in B&B Euverbraeke voor Warmste Week Kristof Pieters

23 november 2018

B&B Euverbraeke in de Brielstraat in Melsele organiseert zaterdag 24 en zondag 25 november een Farm Café in het kader van de Warmste Week van StuBru. De opbrengst gaat naar de vzw Boeren op een Kruispunt, een hulporganisatie voor alle boeren en tuinders in moeilijkheden. Er is een bar voor een hapje en een drankje en men kan er ook terecht voor de aankoop van allerlei hoeveproducten. Zaterdag zijn de deuren open vanaf 14 uur. Op zondag kan men er terecht van 11 tot 18 uur.