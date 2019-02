Fanfare De Pollekes viert honderdjarig bestaan met jubileumconcert en een eigen biertje Kristof Pieters

07 februari 2019

17u57 0 Beveren De Koninklijke fanfare Leopold en Albertisten uit Kieldrecht, of beter gekend als De Pollekes, bestaat honderd jaar en dat jubileum zal niet onopgemerkt voorbijgaan. In Ter Vesten zal een concert worden gegeven en de muzikanten kunnen het glas heffen met een eigen biertje, ‘Blond Polleke’, dat voor deze gelegenheid werd gebrouwen.

Met een academische zitting in Ermenrike is het startsein gegeven voor de viering van het honderdjarig bestaan van fanfare de Pollekes. Het belooft voor de fanfare een bijzonder druk jaar te worden. In Ter Vesten wordt op 16 februari het slotconcert gegeven van de herdenking van het einde van de eerste wereldoorlog. Dirigent Filip Paelinck zal daarna na 24 jaar het dirigentenstokje doorgeven aan Ken Van Hoylandt. Een ander hoogtepunt wordt een concert onder de Menenpoort in Ieper op 31 mei. In het weekend van 16,17 en 18 augustus staat ook nog een muziekfestival op het programma.

“De fanfare ontstond in 1919 als een vereniging van oud-strijders”, vertelt voorzitter Filip Van Cleemput. “Tijdens de eerste jaren werden er enkel klaroenen en trommels meegedragen. Pas in 1924 werd het gezelschap met koperinstrumenten uitgebreid naar een volwaardige fanfarebezetting.

Tijdens de tweede wereldoorlog werd de werking stilgelegd. In 1969 kregen de Pollekes een uniform aangepast en een jaar later kreeg de fanfare versterking van een meisjestamboerkorps op, dat enkele jaren later nog werd uitgebreid met majoretten. Sinds 1991 neemt onze fanfare ook met succes deel aan de provinciale kampioenschappen van Vlamo.”

De fanfare heeft sinds 1996 ook een eigen repetitielokaal, al begint het daar wel een beetje krap te worden. Een aantal alternatieven worden gewikt en gewogen en zelf ziet de fanfare de kantine van de voetbalclub wel zitten.

De muzikanten gaan over enkele maanden overigens ook het glas kunnen heffen met een eigen biertje dat ‘blond Polleke’ werd gedoopt. Het gerstenat wordt gebrouwen door ’t Paenhuys uit Nieuwkerken.

Kaarten voor het jubileumconcert in CC Ter Vesten kosten 12 euro in voorverkoop en kunnen besteld worden via tickets.tervesten@beveren.be of telefoon 03/750.10.00. Aan de kassa betaalt u 15 euro.

Een aantal foto’s van de voorbije honderd jaar: