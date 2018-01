Facelift voor Gaverlandwijk 02u42 0

De Gaverlandwijk in Melsele krijgt een grondige opknapbeurt. In 2006 werd studiegroep Irtas aangesteld als ontwerper voor de renovatie van de Gaverlandwijk. In 2008 werd een eerste fase uitgevoerd. Nu is een dossier ingediend voor de uitvoering van de tweede fase. Het gaat om de Leliestraat, Irisstraat, Begoniastraat en Azalealaan. Die worden volledig gerenoveerd. Het gaat onder meer om het vervangen van voetpaden, boordstenen en goten, nieuwe asfalt op de rijbaan, vervangen van groen en ook zullen slechte inspectieputten en huisaansluitingen aangepakt worden. In totaal investeert de gemeente zo'n één miljoen euro in de facelift voor de wijk. (PKM)