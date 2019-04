Extra verlichtingspunten langs spoorwegfietspad Kristof Pieters

10 april 2019

16u38 2 Beveren Er is een nieuw ontwerp opgemaakt voor het plaatsen van verlichting langs het spoorwegfietspad. Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidies moesten er 25 lichtpunten extra worden voorzien.

De werken aan het nieuwe fietspad langs het spoor tussen de Gasdam en de grens met Zwijndrecht zijn nog maar recent beëindigd. Op de verlichting is het echter nog even wachten. Een eerste ontwerp van Fluvius werd namelijk afgekeurd. Dit ontwerp voorzag 67 nieuwe verlichtingspalen met detectie. Fluvius hanteerde echter de Belgische normen voor het verlichten van fietspaden. De Vlaamse overheid past echter strengere normen toe. Concreet betekent dit dat de verlichtingspalen op een tussenafstand van 29 meter moeten staan in plaats van de in de offerte van Fluvius voorziene tussenafstand van 41 meter. Het aantal lichtpunten verhoogt daardoor van 67 naar 92. De meerkost bedraagt 28.992 euro waardoor de totale kostprijs van het verlichtingsproject op 106.693 euro komt. Voor de gemeente maakt het geen verschil want het project wordt voor 100% betoelaagd.

Er zal gebruik worden gemaakt van LED-verlichting. Elke paal werd voorzien van een sensor, zodat enkel bij detectie de verlichting op vol vermogen zal branden. Bij geen passage wordt de verlichting gedimd naar 20%.