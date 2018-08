Extra toezicht bij start van schooljaar 31 augustus 2018

Sint-Gillis-Waas





De politiezone Waasland-Noord houdt gedurende de maand september haar jaarlijkse actie 'Veilig schoolbegin'. Aan de start van het nieuwe schooljaar zal er verhoogd toezicht zijn aan de schoolpoorten in Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene. "'s Ochtends en vlak na schooltijd zullen we toezien op de verkeersveiligheid in en rond de schoolomgeving", zegt korpschef Leo Mares. "De politie zal aandacht hebben voor het respecteren van de voorrangsregels, parkeergedrag en het verkeersgedrag van schoolgaande kinderen. Er komen ook extra snelheidscontroles en controles op gordeldracht en het gebruik van kinderzitjes." (PKM)