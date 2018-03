Extra sociale woningen voor 65-plussers 16 maart 2018

Op voorstel van de huisvestingsmaatschappij worden binnenkort een aantal extra sociale woningen voorbehouden voor personen die ouder zijn dan 65 jaar. Deze doelgroep ondervindt het moeilijk om een aangepaste en betaalbare woning te vinden op de gewone woningmarkt. In drie nieuwe projecten zullen er extra woningen voor 65-plussers worden voorbehouden. Het gaat om 4 van 14 appartementen in de Dijkstraat, 11 van 81 appartementen in het Viergemeet en 4 van 12 appartementen in de Klapperstraat. Ook in Kruibeke heeft de de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting deze vraag gesteld. Daar zullen 4 bijkomende woningen worden gereserveerd voor de doelgroep +65 jaar. Nu zijn daar 80 woningen voorbehouden voor ouderen. (PKM)