Extra brandbeveiliging nodig in Freethiel Kristof Pieters

05 maart 2019

18u21 0 Beveren De gemeente Beveren trekt 242.000 euro uit voor het aanbrengen van extra brandbeveiliging in het Freethielstadion. Het gaat om het aanbrengen van een sprinklerinstallatie in de ruimten onder de tribunes D en E.

Bij de jaarlijkse inspectie in het Freethielstadion door de hulpverleningszone Waasland werden er inbreuken vastgesteld op vlak van de brandveiligheid van de tribunes D en E. Het gaat om de oude statribune voor de eigen supporters en het bezoekersvak. Onder die tribune werd recent een horecapunt ingericht en ook de fanfare heeft er een repetitielokaal. De oplossing is het plaatsen van branddetectie en het plaatsen van een sprinklerinstallatie.

Gemeenteraadslid Issam Benali (sp.a) vraagt zich af of het niet beter is om te investeren in meer actieve brandbeveiliging. “Detectie en sprinklers zijn goed maar op zo’n moment is er wel al brand. Beter is alle brandbare materialen weg te halen en te vervangen door materiaal met een hogere brandweerstand.” Volgens burgemeester Marc Van de Vijver zou in dat geval echter de hele tribune quasi afgebroken moeten worden. “En dat is financieel onhaalbaar. We moeten bovendien vrij dringend optreden anders dreigt een verbod op het gebruik. We gaan hiervoor nu een afwijking aanvragen bij Binnenlandse Zaken.”