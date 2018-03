Extra (betalende) dag Beverse Feesten MVP EVENTS NEEMT ORGANISATIE OVER VAN BEVERSE MATEN KRISTOF PIETERS

08 maart 2018

02u53 0 Beveren De Beverse Feesten zullen dit jaar één dag langer duren. Op vraag van de nieuwe organisator MVP Events voegt de gemeente een extra betalende dag toe. Dit is nodig om een grote naam naar Beveren te halen. Na vijf keer Sportpaleis mag Stan Van Samang nu de Beverse Markt doen vollopen.

Het gezicht achter MPV Events is Mark Van Puymbroeck en echt nieuw is hij niet. Hij maakte zes jaar lang deel uit van de Beverse Maten die de festiviteiten organiseerden op de Grote Markt. Schepen van Feestelijkheden Raf Van Roeyen (CD&V) is tevreden met de opvolging. "Hiermee zijn we verzekerd dat de succesvolle lijn van de vorige edities wordt verder gezet."





De Beverse Maten maakten er een erezaak van om alles gratis toegankelijk te houden. Het volkse en open karakter van de feesttent vormden de ingrediënten van dit succesverhaal. Als nieuwe organisator wil Van Puymbroeck toch eigen nuances leggen. De grootste nieuwigheid is dat de Beverse Feesten dit jaar geen vijf, maar zes dagen zullen duren. Die extra dag wordt wel betalend. Er is in het verleden al heel wat discussie geweest over het al dan niet vragen van toegangsgeld voor de Beverse Feesten. Volgens projectcoördinator Erik Apers verandert er echter niks voor de gemiddelde feestganger. "Die behoudt zijn vijf dagen gratis feestplezier", benadrukt hij. "Wie wil, kan er nog een zesde dag aan toevoegen, maar moet daar dan wel iets voor betalen. Het is en blijft echter een keuze."





Volgens Van Puymbroeck was dit de enige manier om een grote klepper naar Beveren te halen. "Vorig jaar hadden we Rob De Nijs, maar daarmee hadden we een groot risico genomen. We hadden geluk dat we vijf dagen prachtig weer hadden en voldoende omzet hebben gedraaid."





Stan Van Samang

Een naam voor die extra dag is er al: Stan Van Samang. "Hij deed vijf keer het Sportpaleis vollopen en vorig jaar stond hij zelfs naast Robbie Williams op Werchter Boutique. Een optreden van dit niveau kan je niet meer gratis aanbieden. We vragen 15 euro. Dat is voor zo'n concert nog altijd een prikje."





Door een goede planning moet de ploeg er volgens Van Puymbroeck er zeker in slagen om logistiek een dag vroeger klaar te zijn. "Op die manier kunnen we de tent een dag langer gebruiken", legt hij uit. "We zullen die avond de N70 afsluiten en een zone met nadar afbakenen. Er komt ook een groot scherm aan de straatkant." De organisator wil verder ook de loungebar vergroten en het podium iets hoger maken voor een beter zicht. Aan de rest de Beverse Feesten wordt niets veranderd.





Kaarten voor Stan Van Samang op dinsdag 21 augustus kosten 15 euro. De voorverkoop start op 15 maart via www.beversefeesten.be.