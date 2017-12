Experiment met eenrichtingsverkeer in centrumstraten 02u29 0 Foto Kristof Pieters Schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen aan het kruispunt van Yzerhand met de Glazenleeuwstraat waar sinds kort eenrichtingsverkeer van kracht is. Beveren Het gemeentebestuur heeft eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Glazenleeuwstraat en Koben Geertsstraat. Het gaat om een proefproject dat deel uitmaakt van de geplande heraanleg van het Yzerhand volgend jaar.

Eenrichtingsverkeer werd ingevoerd in het stuk van de Glazenleeuwstraat tussen het kruispunt van Yzerhand en het kruispunt met de Klapperstraat richting Vrasene. In de Koben Geertsstraat kan het verkeer sinds kort enkel nog in de richting van het centrum rijden. "We hebben dit beslist nadat er recent werken waren uitgevoerd in de straat en er een omleiding moest ingelegd worden", zegt schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V).





Bewoners positief

"De bewoners waren positief over het tijdelijke eenrichtingsverkeer. Daarom verlengen we dat nu bij wijze van proefproject. Eind februari nodigen we alle bewoners uit voor een evaluatiemoment. Beide straten hebben lintbebouwing en een smal profiel. Met parkeerstroken blijft er soms niet veel plaats over voor kruisend verkeer."





Met het proefproject wil de gemeente ook testen wat het effect is van eenrichtingsverkeer op de rest van de verkeersafwikkeling in de ruime omgeving. Volgend jaar start de heraanleg van dit deel van het centrum. Er is 2,5 miljoen euro uitgetrokken voor de herinrichting van de Ciamberlanidrreef, Yzerhand, Donkvijverstraat, Glazenleeuwstraat en De Brownestraat. De nutsmaatschappijen starten half februari al met de voorbereidende werken. Na het bouwverlof van 2018 zouden de riolerings- en wegenwerken van start gaan. "We moeten wel nog een aantal onteigeningen in de Ciamberlanidreef rond krijgen", zegt Van Roeyen. Na de heraanleg is het de bedoeling om éénrichtingsverkeer in te voeren in het Yzerhand richting Prosper Van Raemdonckstraat. Dit deel wil de gemeente herinrichten met dezelfde materialen als de Vrasenestraat zodat het meer deel gaat uitmaken van het winkelcentrum. (PKM)