Ex-inwoners willen terugkeren naar Doel: “Alleen jammer dat men ons eerst heeft weggepest” Kristof Pieters

23 december 2018

13u50 1 Beveren Doel kan dan toch behouden blijven bij een volgende havenuitbreiding, en dus staan voormalige inwoners voor een dilemma: terugkeren of niet? Marina Apers en Guido Van de Walle, jarenlang dé boegbeelden in de strijd voor het behoud van het dorp, hebben intussen gebouwd in Kieldrecht. “Maar als we voldoende zekerheid krijgen, keren we meteen terug.”

Een definitieve beslissing valt pas in april 2019, maar het is zo goed als zeker dat de Vlaamse regering bij haar standpunt zal blijven. Het standpunt dat Doel behouden kan worden bij een nieuwe uitbreiding van de haven. Volgens minister Ben Weyts (N-VA) zal een terugkeer naar de situatie van voor 1998 niet mogelijk zijn, maar in samenspraak met de inwoners en de gemeente Beveren wil hij bekijken welke invulling Doel kan krijgen. Ruimte voor bewoning zal er volgens de minister zeker zijn. Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) liet eerder al verstaan dat voormalige inwoners dan wel voorrang moeten krijgen.

Momenteel telt Doel nog een handvol inwoners. Zelfs bekende voorvechters van het behoud van het dorp, gooiden de handdoek al in de ring. Marina Apers en Guido Van de Walle stonden vele jaren op de barricades, maar ook zij beslisten twee jaar geleden als twee van de laatste echte Doelenaars om te verhuizen naar het naburige Kieldrecht. Maar de berichtgeving over het dorp volgen ze wel nog op de voet.

Steen door de ruit

Op het nieuws van het behoud van Doel reageren Marina en Guido met gemengde gevoelens. “Het is jammer dat men het zover heeft laten komen”, zucht Marina. “In mei 2000 werd het woonrecht goedgekeurd, maar het is nooit echt in uitvoering gebracht, waardoor het dorp nog verder verloederd is. Mits bewoning zou er ook sociale controle geweest zijn, en hadden we niet om de haverklap de politie moeten bellen. Het is echt spijtig dat mensen er gewoon weggepest zijn. Ook wij. We hebben het lang volgehouden, maar ’s nachts was er enorm veel gespuis op straat. Er werd zelfs een baksteen door onze ruit gekeild. Intussen werden wel extra veiligheidsmaatregelen genomen en zijn er bewakingscamera’s geplaatst. De veiligheid is sterk verbeterd, maar voor ons kwamen die maatregelen veel te laat. Al die miserie en verdriet... Het had niet gemoeten. Doel had er vandaag helemaal anders kunnen uitzien.”

Ondanks alles willen Marina en Guido graag terugkeren — eens er voldoende zekerheid is. “Eigenlijk hadden we nooit willen vertrekken”, klinkt het. “In 2015 was het dorp echter havengebied en hadden we met Doel 2020 een belangrijke zaak verloren in de rechtbank. We werden bestookt met brieven, e-mails en telefoontjes om ons huis in der minne te verkopen. Als we niet akkoord gingen, zou men overgaan tot gerechtelijke onteigening. Ik heb als kind mijn ouders onteigend zien worden in Kallo, voor de havenuitbreiding. We kennen mensen die in beroep zijn gegaan voor een hogere vergoeding, en jaren later alsnog een brief kregen waarin men geld terugeiste — mét verwijlintresten. Voor overledenen kwam die brief terecht bij nabestaanden. Dat wilden wij onze kinderen niet aandoen. Met veel pijn in het hart hebben we daarom een verkoopovereenkomst getekend. Twee dagen later volgde een vonnis in beroep waarbij Doel 2020 toch gelijk kreeg en het dorp opnieuw woongebied werd. Je moet niet vragen hoe we ons toen voelden... De hele historie heeft onze gezondheid geen goed gedaan. In die zin hebben we wel rust gevonden in onze nieuwbouw in Kieldrecht.”

Toch zullen Guido en Marina geen ogenblik twijfelen als ze de kans krijgen om terug te keren. “We hebben hier in Kieldrecht ontzettend lieve buren en het is hier mooi wonen, maar ik heb nooit het geluksgevoel gehad dat ik in Doel kende”, zegt Marina. “Ik kon er met de fiets naar het werk in de kerncentrale, en als ik door het dorp wandelde, voelde ik me echt gelukkig. Alleen al voor dat gevoel wil ik meteen terugkeren als ik de kans krijg.”