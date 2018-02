Evaluatie op komst van eenrichtingsverkeer in Beveren-Noord 21 februari 2018

02u47 0 Beveren Nog dit voorjaar komt er een evaluatie van het eenrichtingsverkeer dat midden december werd ingevoerd in de Glazenleeuwstraat en Klapperstraat.

Dat heeft schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen meegedeeld op vraag van Groen-sp.a. Volgens de oppositie werden zowel inwoners als handelaars onvoldoende betrokken bij de ingrepen. "Deze gewijzigde verkeerssituatie is een gevolg van recente werkzaamheden waarna de tijdelijke omleiding met eenrichtingsverkeer een blijvend karakter heeft gekregen", klinkt het. Volgens Van Roeyen waren de reacties van de buurt positief en werd het eenrichtingsverkeer daarom bij wijze van proefproject verlengd. "Er komt echter wel nog een evaluatie en pas daarna beslissen we of het verkeersregime definitief wordt", zegt Van Roeyen. (PKM)