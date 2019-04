Europese marktkramers brengen vakantiegevoel naar Beveren Kristof Pieters

05 april 2019

15u13 2 Beveren Fiesta Europa, het gekende bonte gezelschap van rondtrekkende internationale marktkramers, heeft opnieuw zijn tenten opgeslagen op de Grote Markt van Beveren. Zo’n 30-tal standhouders uit alle hoeken van Europa zal er nog tot zondag de specialiteiten van hun land of regio aan de man brengen.

Met het fraaie lenteweer en de Europese marktkramers is het vakantiegevoel niet ver af. Op Fiesta Europa vind je Portugese specialiteiten naast Engelse fudge, Italiaanse salami en Franse kazen of charcuterie. Het gaat niet alleen om eten en drinken. Er zijn ook allerlei artisanale producten te vinden. Fiesta Europa is al toe aan de achtste editie, maar dit jaar is de organisatie wel in handen van een nieuw team. “Het concept is grotendeels hetzelfde gebleven, maar is er wel extra aandacht gegaan naar het creëren van een gezellige sfeer”, zegt Jasmina Sans. “In de zithoekjes kunnen bezoekers genieten van een heerlijke cocktail of een frisse pint. De foodtrucks hebben we gecentraliseerd op het plein voor de kerk. Op die manier halen we het zomergevoel helemaal naar Beveren.”

Springkastelen

De openingstijden zijn ook iets uitgebreid. Vandaag is Fiesta Europa geopend tot 22 uur. Ook zaterdag kan je er de hele dag terecht van 10 tot 22 uur en op zondag is de markt geopend van 10 tot 19 uur. In samenwerking met het Belgische Kinderkanker Steunfonds is er tot slot ook een leuk kinderdorp met springkastelen en knutsel- en speelzones.

Tijdens het evenement loopt er een gezamenlijk actie tussen de handelaars van Winkeldorp Beveren en Fiesta Europa. Klanten moeten 5 stempels verzamelen bij de handelaars en/of bij standhouders van Fiesta Europa. De volle spaarkaart kan men deponeren in een urne aan de stand van Paljas. Hieruit worden enkele winnaars getrokken die een geschenkmand met Europese producten winnen.