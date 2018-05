EU-Brexit werkgroep bezoekt haven 29 mei 2018

De werkgroep die verantwoordelijk is voor het begeleiden van de EU-Brexit onderhandelaars, heeft gisteren een bezoek gebracht aan de haven. Tijdens het bezoek aan de Grensinspectiepost en de Antwerp Gateway terminal in Doel, maakten de Europese diplomaten kennis met de verschillende stappen en procedures die toegepast worden bij import en export van goederen in de Europese Unie. Doel van het bezoek was om vast te stellen welke impact de verschillende Brexit scenario's in de praktijk kunnen hebben. Tijdens het bezoek gaven zowel de Douane als het FAVV een inschatting van de gevolgen van de Brexit in praktische termen. Hierbij onderstreepten ze dat elke vorm van Brexit een impact zal hebben op de werking van hun controlediensten en dat dit een extra kost met zich zal meebrengen voor alle landen met aanzienlijke goederenstromen naar en van het Verenigd Koninkrijk. (PKM)