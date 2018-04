Essen en populieren langs E34 worden vervangen 25 april 2018

Minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) wil dat er de komende jaren vooral wordt ingezet op de vervanging van bomenrijen essen of populieren langs de ventwegen van de E34 in de gemeenten Wachtebeke, Moerbeke, Stekene en Beveren.





In 2018 worden twee fasen uitgevoerd en in 2019 afhankelijk van het budget minimum één fase. Dat heeft Weyts geantwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V). De essen worden vervangen omdat zij zo goed als dood zijn ten gevolge van de essenziekte. De populieren worden vervangen omdat zij kaprijp zijn, breukgevoelige takken hebben of de wortels de asfalt vernielen. Het is de bedoeling om dit ten laatste begin oktober aan te besteden, zodat de aanplanting in de winter 2018-2019 kan worden uitgevoerd. Het bestek voor 2019 zal in februari- april worden opgemaakt. De uitvoering van dit bestek is voorzien in de winter 2019-2020. (PKM)