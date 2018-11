Erwin Verstraelen van Havenbedrijf is CIO of the Year Kristof Pieters

16 november 2018

18u23 0 Beveren Erwin Verstraelen van het Havenbedrijf Antwerpen, is verkozen tot CIO of the Year. De award is een initiatief van Data News en lauwert een persoonlijkheid die het verschil heeft gemaakt op het vlak van innovatie.

Verstraelen is nog maar sinds november 2017 aan de slag bij het Havenbedrijf Antwerpen. Als Chief Digital Information & Innovation Officer is hij de stuwende kracht achter alles wat met IT en digitale innovatie te maken heeft. “De haven van Antwerpen heeft haar eeuwenlange succes te danken aan haar innovatiekracht”, zegt Erwin Verstraelen. “Stilstaan is achteruit gaan, zeker in deze snel veranderende wereld, en als we dit succes willen verderzetten in de toekomst, moeten we blijven innoveren. Onze ambitie is om een digitaal zenuwstelsel met intelligente camera’s, sensoren en drones over de haven heen te leggen zodat we continu van alles op de hoogte zijn en daar direct op in kunnen spelen.”