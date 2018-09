Erna Roosens-Van Wauwe nieuwe lijstduwer bij Open Vld Kristof Pieters

03 september 2018

15u44 2 Beveren Open Vld Beveren heeft zijn volledige lijst bekendgemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. De partij kreeg in de aanloop naar de stembusslag een klap te verwerken toen voormalig boegbeeld en lijstduwer Luc Maes zijn ontslag indiende.

Open Vld vond nu een waardige vervangen in de figuur van Erna Roosens-Van Wauwe. De onderneemster uit Haasdonk zetelde vroeger ook al in de gemeenteraad en is voormalig Vlaams parlementslid. Maar liefst de helft van de eerste tien kandidaten zijn nieuwkomers. De 24-jarige Kasper Dierckx is lijsttrekker en moet het toonbeeld zijn van de verjonging op de lijst. Met dit nieuwe en ambitieuze team wil de partij een jong en geïnspireerd alternatief bieden voor de huidige meerderheid. Kitty Schelfhout staat op de tweede plaats. Daarna volgen Tom Van Laere, Hans Lingier, Victor Catry, Tine Maes, Myriam Hofkens, Lize Meersschaert, Vanessa Van Haverbeke, Ivan Reyens, Amir Zawan, Marie De Geyter, Céline Vermeiren, Werner Michiels, Joeri Bryssinck, Nancy Battieuw, Bert Roosens, Marie-Anne Van de Velde, Grietje De Rycke, Ivan Dresselaers, Guy Van Walle, Marc Van der Linden, Fons Baert, Sophie Dierickx en Dianne Van Beek.

De partij wil oplossingen uitwerken voor de mobiliteitsproblematiek in de gemeente en het aanbieden van alternatieven voor de wagen, zoals de i-Bus. Daarnaast wil de partij ook een antwoord bieden op de huidige leegstand in de winkelkernen van de verschillende deelgemeenten. Ook pleit Open Vld voor meer flexibele kinderopvang, die ook in het weekend en ’s avonds opvang aanbiedt. Tenslotte wil de partij meer onderhoud van lokale wegen, de aanleg van fiets- en voetpaden en een verlaging van de grondlasten.

Open Vld Beveren eindigde in 2012 op een zucht van een tweede zetel. De partij wil zich deze keer terug volledig op de politieke landkaart zetten en gaat volop voor een tweede of derde zetel in de Beverse gemeenteraad.