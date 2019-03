Erik en Lisette zijn gouden jubilarissen Kristof Pieters

05 maart 2019

Feest ten huize van Erik en Lisette op de Ruiter, want de getogen Verrebroekenaren gaven elkaar 50 jaar geleden het ja-woord. Erik De Smit woonde op de Moering, Lisette Van Puymbroeck op het Zwaantje. “De vonk sloeg over op een bal in de parochiezaal. Het echtpaar heeft drie kinderen, Geert, Karin en Anniek, die op hun beurt tekenden voor vijf kleinkinderen. Tijdens een gezellige receptie gaf ook burgemeester Marc Van de Vijver acte de présence. Hij hield een korte gelegenheidstoespraak en overhandigde een geschenk namens het gemeentebestuur. Het jubilerende echtpaar trekt er regelmatig op uit voor een fietstocht en ze laten zich ook regelmatig culinair verwennen. Erik is ook lid van de modelvliegclub Pegasus uit Kieldrecht.