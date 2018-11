Erfgoedcel Waasland stelt educatief pakket samen rond WO I Kristof Pieters

15 november 2018

17u38 0 Beveren In CC Ter Vesten vond de apotheose plaats van het project ‘Weerbaar Waasland’. De voorbije jaren werden in de regio tientallen initiatieven genomen om de Eerste Wereldoorlog te herdenken. Erfgoedcel Waasland heeft ook een educatief pakket samengesteld voor scholen.

Om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet, organiseerde Erfgoedcel Waasland in CC Ter Vesten een feestelijke bedankingsavond. Tijdens dit evenement stelde Erfgoedcel-coördinator Laura Staut ook het pakket ‘Over leven en overleven tijdens de Groote Oorlog’ voor. Met het educatief pakket kunnen leerkrachten de lessen over de Eerste Wereldoorlog een Wase insteek geven. “Ook na 11 november 2018 willen we de aandacht voor de Eerste Wereldoorlog en de gevolgen ervan levendig houden”, zegt Staut. “Tijdens de voorbije vier jaar van de herdenking van de honderdste verjaardag hebben we veel nieuw materiaal met een Wase invalshoek verzameld en nieuwe inzichten gekregen. Daarmee hebben we nu een educatief pakket samengesteld. Ook na 2018 blijft het belangrijk dat de Eerste Wereldoorlog in het onderwijs aan bod komt. Het pakket is gratis ter beschikking voor alle scholen.”

De voorbije vier jaar bracht Erfgoedcel Waasland onder andere met ‘Weerbaar Waasland’ door middel van een tweeledige tentoonstelling het verhaal van de Eerste Wereldoorlog door de ogen van Waaslanders. Beide tentoonstellingen reisden de afgelopen maanden door de tien Wase gemeenten. De fototentoonstelling die het IJzerfront toont door de lens van de Lokerse pater-scheutist Gustaaf Drossens kreeg zelfs nog een verlengstuk via de unieke 3D-projectie van stereoscopische foto’s die nog tot 3 februari in het SteM Sint-Niklaas kan bezocht worden.

Daarnaast werden in de verschillende Wase gemeenten allerlei activiteiten georganiseerd om de Groote Oorlog te herdenken. Het Waasland toonde zich zeer veelzijdig met onder andere tentoonstellingen, workshops, concerten, lezingen, bloemplantingen, toneelstukken en boekpublicaties.