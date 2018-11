Ereschepen Gilbert Bosman op 88-jarige leeftijd overleden Kristof Pieters

22 november 2018

14u43 0 Beveren Gewezen politicus Gilbert Bosman is in Beveren op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was maar liefst 30 jaar lang gemeenteraadslid voor de toenmalige CVP waarvan 18 jaar als schepen van mobiliteit en onderwijs.

Gilbert Bosman was als zes jaar schepen in Beveren voor de fusie. Na de fusie zette hij zijn taak als schepen en gemeenteraadslid verder tot 1994. Hij combineerde zijn politieke activiteiten met een job als ambtenaar bij de RTT. Hij drukte vooral zijn stempel op de departementen Onderwijs en Mobiliteit en was één van de drijvende krachten achter de ontplooiing van het Gemeentelijk Technisch Instituut. Verder was hij ook een stichtend lid van het Sint-Maartenscomité. Hij was gehuwd met Irène Lorie en samen kregen ze drie kinderen. De familie breidde later nog uit met zes kleinkinderen. Het koppel vierde vier jaar terug nog hun diamanten bruiloft.

Gilbert Bosman overleed op 20 november. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 24 november om 11.15 uur in de Sint-Martinuskerk op de Grote Markt in Beveren. Er is een mogelijkheid tot groeten op vrijdagavond tussen 19 en 19.30 uur in Rouwcentrum Melis op het Yzerhand in Beveren.