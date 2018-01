Elly zorgt voor viergeslacht 02u30 0 Foto Kristof Pieters

De kleine Elly Vyt heeft voor een vrouwelijk viergeslacht gezorgd. De trotse mama is Yentl Godichiabois en woont samen met haar man Hendrik Vyt in Melsele. De kersverse oma Kathia Van De Velde en stammoeder Yvette Van Tittelboom wonen in Sint-Lievens-Houtem en maken het viergeslacht compleet.





(PKM)