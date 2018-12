Elia bouwt 192 meter hoge masten voor overbrugging Schelde Hoogste hoogspanningspylonen van Benelux in haven Kristof Pieters

11 december 2018

10u47 0 Beveren Elia, beheerder van het hoogspanningsnet, voert momenteel belangrijke werken uit aan de Ketenislaan in Kallo. Vlakbij de Liefkenshoektunnel verrijst binnenkort een hoogspanningsmast van maar liefst 192 meter hoog. Hetzelfde gebeurt aan de andere kant van de Schelde. Het zullen de hoogste pylonen zijn van hun soort in de Benelux. Dat is nodig omdat mastodontschepen er onder door moeten kunnen varen.

Het Waasland vormt al jaren één van de hartslagaders van het Belgische elektriciteitsnet. Over de hele regio bevinden zijn lange rijen hoogspanningsmasten. Twee ervan worden nu vernieuwd. Het gaat om de 49 km lange hoogspanningslijn Mercator-Horta. De draden worden vervangen door een nieuw type dat meer energie kan transporteren. Om de oude veilig te verwijderd werden in de regio op heel wat plaatsen houten portieken geplaatst aan kruisingen met wegen. Een tweede grote project van Elia is Brabo II. De bestaande 150 kV hoogspanningslijn wordt versterkt tot een 380 kV verbinding. Deze verbinding vanuit Zandvliet steekt in Kallo de Schelde over. In Beveren gaat het om een traject van 19 km waarna de lijn wordt aangesloten op het hoogspanningsstation Mercator in Kruibeke. “De laatste grote netinvesteringen in deze regio dateren al uit de jaren 1970”, legt Elia uit. “Er is nood aan een versterking van het net. Dit om te voldoen aan het toenemende elektriciteitsverbruik in deze groeipool en voor de verdere uitbreiding van de Antwerpse haven. Bovendien is deze netversterking ook noodzakelijk voor de elektriciteitsbevoorrading in het hele land en zelfs voor West-Europa.”

Blikvanger in het project is natuurlijk de overbrugging van de Schelde die op deze plek ongeveer een kilometer breed is. Met hun 192 meter hoogte zullen de pylonen de hoogste van hun soort in de Benelux zijn. Per mast zal er een slordige 584 ton staal gebruikt worden. Ter vergelijking de koeltorens van de kerncentrale van Doel, vlak in de buurt, zijn ‘slechts’ 170 meter hoog. In de Antwerpse haven torenen er maar weinig bouwwerken bovenuit. Enkel de twee masten voor het affakkelen van restgassen op de terreinen van de Total raffinaderij aan de Scheldelaan in Antwerpen zijn met hun 201 meter nog net iets hoger.

Aan de bouw van de pylonen werken onder meer de firma’s Aertssens en Herbosch Kiere mee. Het monteren van de verschillende elementen staat gepland voor de komende weken. Gedurende die werken kan het verkeer normaal blijven verlopen langs de werf die tussen de Ketenislaan en de Schelde ligt.

In de loop van 2019 zullen de kabels getrokken worden, ook dit werk zal een waar huzarenstukje worden. In 2020 zal Elia de lijn in gebruik kunnen nemen. Daarna volgt nog de vernieuwing van de lijn tussen Liefkenshoek en het station Mercator in Kruibeke.