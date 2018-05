Elf Buurtinformatienetwerken in één jaar tijd van start 01 juni 2018

Het gemeentebestuur van Beveren is gestart met het aanbrengen van signalisatie voor de aanduiding van de BIN-zones: wijken waar een buurtinformatienetwerk actief is. Het gaat hard met deze BIN's in Beveren. In amper één jaar tijd zijn er al negen netwerken opgestart en er zijn nog twee aanvragen lopende, waarmee de teller dus op elf komt te staan. "Het is duidelijk een kettingreactie waarbij de burgers elkaar aansteken om ook initiatief te nemen", zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) tevreden. "Het heeft een tijdje geduurd voor er een BIN van de grond kwam in Beveren, maar nu is het wel erg snel aan het gaan. Als gemeente zorgen we er nu voor dat deze netwerken ook zichtbaar worden in het straatbeeld." (PKM)