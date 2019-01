Elektrisch verwarmingstoestel vat vuur in badkamer: bewoonster bevangen door rook Kristof Pieters

11 januari 2019

14u05 4 Beveren Een vrouw heeft vrijdag een rookvergiftiging opgelopen toen er brand uitbrak in haar woning in de Smisstraat. De oorzaak was een elektrisch verwarmingstoestel dat oververhit was geraakt.

De brand ontstond vrijdag om 11.35 uur in een rijwoning in de Smisstraat. Een passant merkte een rookontwikkeling op uit een raam op de eerste verdieping van de woning. De opgeroepen brandweerposten van Melsele en Sint-Gillis-Waas waren zeer snel ter plaatse. Op de bovenverdieping van de woning was er op dat moment al een zware rookontwikkeling. De rook had zich zelfs al verspreid naar een naastgelegen huis. De bewoonster was nog aanwezig en werd door de brandweer naar buiten gehaald. Ze liep een rookvergiftiging op en werd voor verzorging naar het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. Een elektrisch verwarmingstoestel dat oververhit geraakt was, lag aan de basis van de brand. Daardoor had de vloerbekleding vuur gevat wat hevige en prikkelende rook veroorzaakte. Beide woningen werden grondig verlucht. De badkamer waar het vuur ontstond liep rook- en waterschade op. De rest van de bovenverdieping liep rookschade op. In het aanpalende huis was er enkel geurhinder.