Elektrisch treintje vervoert bezoekers lenteshoppingweekend 16 maart 2018

03u00 0 Beveren Bezoekers van het lenteshoppingweekend kunnen komend weekend gebruik maken van een elektrisch pendeltreintje tussen de parking op het Gravenplein en het winkelcentrum.

Het shoppingweekend is aan zijn 38e editie toe en ook dit keer pakken de organisatoren uit met enkele nieuwigheden. Tussen 13 en 18 uur kunnen bezoekers gebruik maken van een gratis shuttledienst met een elektrisch treintje tussen het Gravenplein en de Grote Markt. Op het marktplein zal een overdekte loungebar worden uitgebaat door Bruno Bosman en Guy De Keulenaer die ook de kerstmarkt organiseerden. "Wij voorzien ook enkele foodtrucks en nodigen straatmuzikanten uit", zegt Bosman.





De Beverse winkels willen hun lentecollecties graag tonen aan hun klanten en daarom plaatsen ze dit weekend drie podia in de winkelstraat waarop modellen de nieuwe collecties komen showen. Dit stijlvolle spektakel vindt zondagmiddag plaats. Wie iets koopt bij de deelnemende handelaars, ontvangt een jeton voor een gratis drankje. "De modeshow wordt extra opgefleurd door optredens van de dansgroepen Des Dance en Little Dixie", vult centrummanager Stefaan Provost aan. "Op het Yzerhand staat de Beverse zangeres Ellen Vandervieren die ook de hoofdrol vertolkte in de musical Jane Eyre." Warande Shopping pakt dan weer uit met een beautybar waar klanten zich tussen 13 en 18 uur gratis kunnen laten stylen. Voor kinderen is er animatie. (PKM)