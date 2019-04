Eindelijk rust voor weidevogels: kilometerslange afsluiting met drie stroomdraden moet vossen uit natuurgebied houden Kristof Pieters

08 april 2019

10u00 2 Beveren Er is een opvallende draadversperring gebouwd rondom het natuurgebied Putten-West in Kieldrecht. Het gaat om een afsluiting van 1,2 meter hoog, voorzien van drie stroomdraden. Die dient niet om dieren binnen te houden maar wel om sluwe roofdieren buiten te houden. De hoofdspeler in dit verhaal is Reinaert de Vos. “Die vindt hier namelijk een heus buffet als de weidevogels aan het broeden zijn”, zegt boswachter Bram Vereecken.

Weidevogels als de kieviet, scholekster, grutto en tureluur broeden niet in bomen, maar zoals de naam al doet vermoeden, maken ze hun nest op de grond in open weilanden. “Grondbroeders verkiezen uitgestrekte open vlakten omdat ze roofdieren dan van ver zien komen”, legt boswachter Bram Vereecken uit. “Jammer genoeg vinden we dit soort gebieden steeds minder in Vlaanderen. Door het vroegtijdig maaien in de landbouw, ligt het broedsucces bij dit soort vogels erg laag in intensief beheerde weilanden. We helpen hen een handje door natuurgebieden in te richten waar ze zich thuis voelen.”

Putten-West is al jaren één van de plekken waar weidevogels massaal neerstrijken maar Natuur en Bos van de Vlaamse overheid zag de aantallen de laatste jaren sterk afnemen. De oorzaak was snel gevonden, een sterke toename van grondpredatie door onder andere de terugkeer van de vos in onze streken. “Alleen al hun aanwezigheid is voldoende om de vogels af te schrikken”, vervolgt Bram Vereecken. “Waar weidevogels zijn, daar zijn ook roofdieren. Daar draait het in de natuur om. Hier is echter geen sprake van een evenwicht. Door het gebrek aan geschikte broedplaatsen, hokken grote aantallen vogels samen in relatief kleine natuurgebieden. Voor vossen is dat een buffet natuurlijk. We moeten in zo’n geval wel optreden om zeldzame en kwetsbare soorten te beschermen.”

Niet alleen vossen zijn een probleem maar ook de steenmarter en zelfs gewone huiskatten zorgen voor heel wat verstoring en slachtoffers. “We willen de vos niet globaal bestrijden want dat lost het probleem niet op. Dan duikt er gewoon een nieuw exemplaar op.”

De meest efficiënte oplossing is een twee meter hoge draadafsluiting rondom het hele natuurgebied maar daar kwamen omwonenden, het actiecomité Doel 2020 en uiteindelijk ook het gemeentebestuur tegen in verzet. “We zijn dan ons licht gaan opsteken in Nederland. In Sint Laurense Weihoek werd een draadafsluiting geplaatst van 1,2 meter hoog met stroomgeleiders en de resultaten zijn er positief.”

Natuur en Bos heeft nu een gelijkaardig vossenraster laten plaatsen rond het noordelijk deel van Putten-West. “Een grote investering want het gaat om een kilometerslange afsluiting. We konden gelukkig rekenen op Europese middelen in het kader van het Interreg-project Grenspark Groot Saeftinge. De draad zit 30 centimeter ingegraven in de grond om te verhinderen dat roofdieren er onderdoor kunnen graven. In de grachten hebben we de mazen van het net groter gemaakt zodat amfibieën wel nog kunnen passeren. We houden nu de vingers gekruist en wachten vol spanning het komende broedseizoen af. De vos is een heel sluw dier. We sluiten niet uit dat hij toch nog een keer zal kunnen ‘inbreken’ maar de kans is met deze afsluiting toch wel een pak kleiner geworden. Voor ons is dit elektrisch raster wel veel arbeidsintensiever dan een twee meter hoge draad. We moeten immers geregeld vegetatie verwijderen zodat de stroom niet onderbroken kan worden. Als deze proefopstelling resultaat oplevert, is het echter wel de moeite waard. In dat geval willen we het ook toepassen in andere natuurgebieden in de buurt.”

En voor wie vreest dat de vossen zullen verhongeren: “Dat zal zeker niet gebeuren”, lacht Bram. “Ook buiten onze natuurgebieden vinden ze meer dan voldoende voedsel.”