Eeuwelinge Rachelle De Bock twee weken na 100ste verjaardag overleden JVS

15 februari 2019

14u00 0 Beveren In Beveren is Rachelle De Bock overleden, amper twee weken na haar honderdste verjaardag. De afscheidsplechtigheid vindt maandag plaats.

Eind januari vierde Rachelle De Bock met haar grote familie haar eeuwfeest. Ze werd op 25 januari 1919 geboren als eerste van acht kinderen in een landbouwersgezin in de Broekstraat in Beveren. Van de acht uit het gezin zijn er nog vijf in leven, allen met een gezegende leeftijd. Rachelle vierde met hen haar honderdste verjaardag, maar ook met haar drie kinderen, negen kleinkinderen en achttien achterkleinkinderen. Een mooi feest voor Rachelle, waarop ze zich zelfs nog aan een dansje waagde, maar dat meteen ook een afscheidsfeest is geworden. De eeuwelinge is deze week immers overleden, twee weken na haar verjaardag.

De afscheidsplechtigheid vindt maandag 18 februari om 11.15 uur plaats in de Sint-Martinuskerk in Beveren.