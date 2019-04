Eerste van twee nieuwe bruggen over Kieldrechtsluis vandaag geplaatst Kristof Pieters

08 april 2019

15u19 0 Beveren In de Waaslandhaven werd maandag de eerste van twee nieuwe bruggen over de Kieldrechtsluis geplaatst. Met een ponton werd de brug de sluis ingevaren waarna ze vervolgens perfect op haar plaats werd gezakt.

Vorige week werden beide kolossen van zo’n 1500 ton en 100 meter lang met een ponton uit de Gentse haven naar de Waaslandhaven getransporteerd. Het plaatsen van de gigantische stalen bouwwerken is een precisiewerk. De eerst van de twee nieuwe bruggen die de naam Arenbergbrug kreeg, zal naast de Prosperbrug komen te liggen. Vandaag werd de Arenbergbrug naast de Prosperbrug geplaatst en op 11 april gebeurt hetzelfde met de Sint-Annabrug naast de bestaande Ketenisbrug. Voor het wegverkeer zal in deze periode altijd één van de twee bestaande bruggen beschikbaar zijn. Het duurt wel nog tot begin juli voor de bruggen in gebruik worden genomen. Er moeten namelijk eerst nog asfalteringswerken en technische testen gebeuren voor de bruggen in werking kunnen treden.

Tegelijk met de plaatsing van de nieuwe bruggen zal ook de spoorinfrastructuur aangelegd worden. Goederentreinen zullen daarna geen grote omweg meer moeten maken rondom de haven.