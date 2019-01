Eerste treinen met Amerikaans legermateriaal vertrokken richting Oost-Europa Kristof Pieters

25 januari 2019

16u14 0 Beveren Vanop de ICO-terminal aan de Haandorpweg in Kallo zijn donderdagavond en vrijdagmiddag de eerste treinen met zwaar materieel van het Amerikaanse leger vertrokken richting Oost-Europa.

De trein die vrijdagmiddag uit de haven vertrok was zo’n 300 meter lang en telde 19 wagons, telkens beladen met 2 zware Bradley tanks. In totaal goed voor een gewicht van zo’n 1700 ton. Ook de komende twee weken zal er op en rond de ICO-terminal nog heel wat legeractiviteit te merken zijn. Nog tot februari staan bijna dagelijks transporten gepland. Ook over de weg. Geregeld zullen nachtelijke konvooien over de weg plaatsvinden.

Het Amerikaans leger maakt namelijk gebruik van de loskade van ICO om het materieel te lossen van de 1st Armored Brigade Combat Team, een onderdeel van de infanterie. Het gaat om 87 tanks, waaronder de beruchte Abram-gevechtstanks, 121 Bradley-pantserwagens en zo’n 500-tal andere rupsvoertuigen. Daarbovenop komen nog eens 1.500 vrachtwagens en 850 trailers.

In het kader van de operatie ‘Atlantic Resolve’ wordt dit materiaal naar Polen en de rest van Oost-Europa getransporteerd om sterker aanwezig te zijn in de omgeving van de grens met Rusland.