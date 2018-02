Eerste spade in de grond voor Oosterweelverbinding NA TWEE DECENNIA OVERLEG KUNNEN WERKEN EINDELIJK STARTEN KRISTOF PIETERS

09 februari 2018

02u33 28 Beveren Na twintig jaar gepalaver is gisteren eindelijk een schop in de grond gestoken voor de aanleg van de Oosterweelverbinding. Hiermee is het startsein gegeven van één van de grootste bouwwerven ooit. De werken zullen maar liefst zeven jaar duren en ongetwijfeld heel wat hinder met zich meebrengen. Daarom wordt eerst werk gemaakt van de uitbreiding van de park-and-ride op Linkeroever.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts mocht samen met de andere partners gisterochtend de eerste symbolische spade in de grond steken tussen de op- en afrit Linkeroever aan de Blancefloerlaan. Op deze plaatst legt het aannemingsconsortium Rinkoniên tegen de zomer een tijdelijke park-and-ride aan voor 200 wagens. Zo moet er extra capaciteit zijn tegen het moment dat de werken voelbaar zullen worden in de omgeving.





Tijdelijke brug

Volgens de huidige plannen zullen de werken op de snelwegen gefaseerd starten vanaf september. "Maar echt hinder zal er pas tegen vroegste eind 2018 zijn", zegt Tim Van der Schoot, woordvoerder van BMA. Versmalde rijstroken op de E17 en E34 zullen de eerste stap vormen. Alle bewegingen blijven wel mogelijk tijdens de werken, maar er gelden wel snelheidsbeperkingen. Belangrijk is ook dat de op- en afrit in Zwijndrecht gesloten wordt. Verkeer zal een keerbeweging moeten maken via een tijdelijke brug aan het complex Kruibeke. De op- en afrit Linkeroever blijven wel open. Hier zullen eveneens tijdelijke bruggen worden aangelegd over de werf. De werfzone situeert zich vanaf het op- en afrittencomplex Kruibeke op de E17 en de verkeerswisselaar Waaslandhaven-Oost op de E34. De belangrijkste ingrepen zijn die aan de verkeersknopen Antwerpen-West (E17-R1) en Sint-Anna (E34-R1) waarbij onder meer de gevaarlijke linkse op- en afritten worden vervangen door veiligere rechtse invoegstroken. Er komt ook een lokale verbindingsweg langs de E17, R1 en E34 die moet zorgen voor een betere ontsluiting van de omgeving naar de snelweg en sluipverkeer uit de woonbuurten van Zwijndrecht en Linkeroever moet weghalen.





De werkzaamheden op Linkeroever moeten in principe in 2023 klaar zijn. De aanleg van de nieuwe Scheldekruising start in 2019. Dan gaat het graven van de tunnels van start. Als alles volgens plan verloopt, moet de Oosterweelverbinding klaar zijn tegen 2025.





Tramaanbod uitgebreid

Omdat men zoveel mogelijk mensen de overstap wil laten maken naar het openbaar vervoer, zal het tramaanbod uitgebreid worden. Daarom moet de aannemer uiterlijk 18 maanden na de start van de werken klaar zijn met een nieuw parkeergebouw op de grens van Zwijndrecht en Linkeroever. Daar komt plaats voor 1.500 voertuigen en 150 fietsen. Tegelijk zal ook de keerlus van de tram naar die plek verhuizen. "Er is ook afgesproken dat het parkeergebouw bij de oplevering meteen ook bereikbaar moet zijn via de nieuwe parallelweg, hoewel die misschien nog niet volledig afgewerkt zal zijn", vervolgt Van der Schoot. Een eis van Zwijndrecht, want daar vrezen ze dat veel mensen de N70 zullen kiezen om de park-and-ride te bereiken.





Het actiecomité Ademloos reageert tevreden, maar volgens Wim Van Hees kan het nog altijd beter. "Vooral voor de Linkeroever en het Waasland is het belangrijk dat de plannen voor een nieuwe fietsbrug over de Schelde naar voor wordt gehaald in de planning", zegt Wim Van Hees. "Door de werken zal er immers veel verkeersoverlast zijn en dan is de fiets een ideaal alternatief. Een fietsbrug moet dus prioriteit krijgen", vindt hij.