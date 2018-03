Eerste drie sociale koopwoningen in Callamerenstraat 24 maart 2018

In de Callamerenstraat in Kallo zijn de eerste drie van in totaal twaalf sociale koopwoningen opgeleverd. Het zijn de allereerste koopwoningen die de Huisvestingsmaatschappij realiseert in deze deelgemeente. Ze worden verkocht aan erg scherpe prijzen tussen de 237.763 euro en 268.127 euro. Die prijs is inclusief de btw, de grond en registratierechten. Daarvoor krijgen de kopers een nieuwbouw met drie slaapkamers, een inpandige garage en een zuidgerichte tuin. "Daarbovenop konden we ook nog eens een korting van 3 procent toestaan op de verkoopprijs omdat de aannemer geen meerkosten had", zegt voorzitter Ann Cools tevreden. "Het is niet onze taak om winst te maken en dus geven we liever de korting aan de mensen zelf." De koopwoningen werden opgetrokken in een nieuwe verkaveling langs de Melseledijk. Er is plaats voor een 75-tal woningen. "Voor de koopwoningen is er uiteraard wel een wachtlijst", vervolgt Cools. "We voorzien in een tweede fase nog eens twaalf woningen in een nog te realiseren zijstraatje van de Callameren in 2019 of 2020. Dit jaar komen er ook nog vijf koopwoningen in de Lindenlaan en vijf in het Viergemeet ter beschikking en volgend jaar realiseren we vijf koopwoningen in de Daalstraat in Bazel, twaalf in de Smisstraat in Vrasene, vijftien in de Kastanjelaan in Kieldrecht en veertien in de Polderstraat in Kruibeke." Meer info: www.huisvesting-beveren.be (PKM)