Eerste 'Donuttello XL' opent deuren COMEDIAN KAMAL EN MARIJKE VESTIGEN WINKEL IN WARANDE KRISTOF PIETERS

03 april 2018

02u34 0 Beveren Amper drie maand na hun eerste ontmoeting hebben Marijke De Greef en stand-upcomedian Kamal Kharmach de deuren geopend van hun eerste 'Donuttello XL'. Met het nieuwe concept willen ze Vlaanderen veroveren. "De variaties van donuts zijn eindeloos. We denken zelfs aan hartige exemplaren als lunch."

Beveren kan sinds dit weekend smullen van de donuts van Donuttello. De bekende stand-up comedian Kamal Kharmach (26), momenteel te zien in 'Boxing stars', ging pas twee jaar geleden van start met het concept en intussen telt zijn thuisstad Antwerpen al twee shops. Afgelopen weekend opende de allereerste 'Donuttello XL' de deuren in Warande Shopping in Beveren.





"Het gaat bijzonder hard", lacht Kamal. "Het leek me een gat in de markt. In Amerikaanse series worden we om de oren geslagen met donuts, denk maar aan The Simpsons, maar hier was de lekkernij bijzonder moeilijk te vinden. Blijkbaar was ik niet de enige die dit vond. Klanten reageren enorm enthousiast. We passen ons gamma ook continu aan met bijzondere smaken en toppings op basis van onder meer Snickers en Oreo tot rijstpap met bruine suiker. Ik kreeg intussen al enkele aanbiedingen van bedrijven die het concept willen overnemen om een keten op te starten maar Marijke was de enige die een echte visie had waar ik me volledig vind."





Niet meer in file

De Beverse Marijke De Greef (44) ontmoette Kamal pas in januari dit jaar. "Mijn dochter is verzot op donuts en dus trok ik naar Antwerpen om er te halen. Ik vroeg Kamal al lachend of het geen tijd was om uit te breiden zodat ik geen uur lang meer in de file moest staan. Hij zei dat hij op zoek was naar een geschikte partner voor dat avontuur en zo ging de bal aan het rollen. Ik werkte als productmanager voor een grote bank in Brussel maar was al een tijdje op zoek naar een nieuwe uitdaging. Niet veel later hebben we besloten samen een vennootschap op te richten en vier weken geleden kreeg ik de sleutels van dit pand in de winkelstraat Warande."





"Dat is wat ik zo apprecieer bij Marijke", vult Kamal aan. "Zij houdt van aanpakken en laat er geen gras over groeien."





In tegenstelling tot de bestaande donutshops kan men bij 'Donuttello XL' de lekkernijen ter plaatse opeten bij een koffie of thee. "Met meer dan duizend scholieren in de buurt leek Warande ons de geknipte plek om dit concept uit te proberen", legt Marijke uit. "En Beveren is voor mij natuurlijk ook vertrouwd terrein. Ik werk samen met plaatselijke handelaars zoals De Plantage voor het ruime assortiment aan thee. Het is ook de bedoeling dat er in een volgende fase een bakkerij bij komt zodat we de donuts hier kunnen bereiden. We willen ook zelf donuts ontwikkelen. Zo is er ééntje op komst met plaatselijke aardbeien en we denken ook aan hartige donuts voor de lunch."





De twee zien de Beverse vestiging als een testcase. "Als de formule hier aanslaat, willen we ook filialen openen in andere steden en gemeenten."